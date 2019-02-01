Звезда ленты “Кин-дза-дза!” Игорь Кан скончался на 82 году жизни





Согласно имеющимся сведениям, смерть настигла Игоря Кана 30 января, на следующий день после того, как он отметил свой очередной день рождения. Причины смерти звезды отечественного кино, а также дата прощания с ним источниками не озвучиваются.За свою карьеру Игорь Кан успел сыграть множество ролей, однако наибольшую славу ему принесла лента “Кин-дза-дза!”. В ней уже покойному актеру достался образ контрабандиста, имеющего только одну руку. Также он появлялся в “Следе дождя” и “Варианте Омега”.