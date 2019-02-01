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Ксения Собчак пожаловалась на сервис в аэропорту «Шереметьево»

Телеведущую и светскую львицу Ксению Собчак возмутил сервис в столичном аэровокзале «Шереметьево».

Об этом она написала в своем канале в Telegram. Однако в первую очередь Собчак поделилась своими впечатлениями о Париже.

Ксения Собчак пожаловалась на сервис в аэропорту «Шереметьево»

Ее неприятно удивили грязь, крысы, бомжи в самом центре французской столицы, а также темный Нотр-Дам.

Дальше Ксения поделилась своими впечатлениями о «Шереметьево» по дороге домой. Она высказала возмущение, что уже не первый раз посадку рейса ей пришлось ждать 40 минут, но никто за это не несет ответственности. Такое явление не наблюдается ни в одном из мировых аэропортов, говорит она.

Напомним, что сейчас на первый план у репортеров и пользователей Сети вышла не работа, а личная жизнь звезды. Однако Ксения не обращает внимание на сплетников, и продолжает жить своей жизнью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:15

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