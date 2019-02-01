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Шутка принца Гарри оскорбила оскароносную актрису Хелен Миррен

Шутка принца Гарри оскорбила оскароносную британскую актрису Хелен Миррен. Наследник престола прилюдно обратился к знаменитости, как к своей бабушке.
Шутка принца Гарри оскорбила оскароносную актрису Хелен Миррен

В передаче Good Morning Britain Миррен рассказала о недавнем инциденте, который подорвал в её глазах авторитет принцев Гарри и Уильяма. Произошло недоразумение на благотворительной встрече фонда, представительницей которого является актриса. Поддержать организацию The Prince’s Trust пришли сын британской королевы Чарльз с сыновьями.

Хотя первый показался Миррен вежливым и галантным, поведение Гарри и Уильяма её обескуражило. Когда принцы увидели звезду, младший воскликнул: "А вот и бабушка!". Намекнул королевский наследник на роль Миррен в картине о гибели принцессы Дианы, где она сыграла Елизавету II.
Шутка принца Гарри оскорбила оскароносную актрису Хелен Миррен

Это очень позабавило принцев, но показалось бестактным и оскорбительным самой обладательнице Оскара. Меган Маркл, напротив, привела Миррен в восхищение. Отметим, что настоящее имя артистки русского происхождения - Елена Миронова.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:39

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