Шутка принца Гарри оскорбила оскароносную актрису Хелен Миррен





В передаче Good Morning Britain Миррен рассказала о недавнем инциденте, который подорвал в её глазах авторитет принцев Гарри и Уильяма. Произошло недоразумение на благотворительной встрече фонда, представительницей которого является актриса. Поддержать организацию The Prince’s Trust пришли сын британской королевы Чарльз с сыновьями.Хотя первый показался Миррен вежливым и галантным, поведение Гарри и Уильяма её обескуражило. Когда принцы увидели звезду, младший воскликнул: "А вот и бабушка!". Намекнул королевский наследник на роль Миррен в картине о гибели принцессы Дианы, где она сыграла Елизавету II.Это очень позабавило принцев, но показалось бестактным и оскорбительным самой обладательнице Оскара. Меган Маркл, напротив, привела Миррен в восхищение. Отметим, что настоящее имя артистки русского происхождения - Елена Миронова.