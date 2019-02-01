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Владимир Винокур поздравил друга Льва Лещенко с 77-летием

Сегодня, 1 февраля известный российский исполнитель Лев Лещенко празднует день рождения. Владимир Винокур решил поздравить друга и коллегу с 77-летием. В личном блоге Instagram популярный юморист опубликовал ролик, посвященный певцу.

Владимир Винокур поздравил друга Льва Лещенко с 77-летием

На кадрах можно увидеть Владимира Винокура и артистов театра пародий, исполняющих отрывок популярной песни мэтра под названием "Соловьиная роща". Звезда комедийного жанра от имени всего коллектива поздравил Льва Лещенко с "совершеннолетием". В конце юморист возгласил: "Льву Валерьяновичу. Два раза вертикально, один раз горизонтально: "Ура! Ура! Ура!"".

Поклонники знаменитого комика присоединились к поздравлениям кумира и написали много теплых и светлых пожеланий в адрес представителя отечественной сцены. "Владимир Натанович! Крутое поздравление", "Льва Валерьяновича с днем рождения! Здоровья, творческих успехов!", "Здоровья и счастья! 77 - красиво!".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:12

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