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Дети татарского бизнесмена сделали ковер из денег

Дети татарского бизнесмена устроили папе сюрприз – выложив ковер из денег взятых в сейфе. Творчество своих сыновей Рамис Зиганшин снял на видео, которым поделился с подписчиками на странице в социальной сети Instagram.
Дети татарского бизнесмена сделали ковер из денег

Оказалось, что наследники бизнесмена Руслан и Артур достали пятитысячные купюры отца из сейфа, который по случайности не закрыла мама мальчиков. Дети решили немного пошалить. Они устелили весь пор деньгами. Во время видеосъемки Артур выкрикивал фразу: «У нас больше денег, чем у Тимати», а также постоянно переспрашивал брата, не будет ли их ругать за это папа.

Несмотря на то, что бизнесмен имеет немного фолловеров в микроблоге, выложенный пост за короткое время набрал 40 тысяч просмотров. Подписывая видео Рамис Зиганшин сообщил потенциальным грабителям, что все деньги уже отправились в банк. Также хозяин профиля обратился к Тимати, предложив ему ответить на заявление маленького Артура. На данный момент рэпер не отреагировал на это.

Заметим, что далеко не все пользователи позитивно отреагировали на баловство детей. Многие подписчики оставляли негативные и ехидные комментарии, обвиняя бизнесмена в наигранности.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:30

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