Дети татарского бизнесмена сделали ковер из денег

Оказалось, что наследники бизнесмена Руслан и Артур достали пятитысячные купюры отца из сейфа, который по случайности не закрыла мама мальчиков. Дети решили немного пошалить. Они устелили весь пор деньгами. Во время видеосъемки Артур выкрикивал фразу: «У нас больше денег, чем у Тимати», а также постоянно переспрашивал брата, не будет ли их ругать за это папа.Несмотря на то, что бизнесмен имеет немного фолловеров в микроблоге, выложенный пост за короткое время набрал 40 тысяч просмотров. Подписывая видео Рамис Зиганшин сообщил потенциальным грабителям, что все деньги уже отправились в банк. Также хозяин профиля обратился к Тимати, предложив ему ответить на заявление маленького Артура. На данный момент рэпер не отреагировал на это.Заметим, что далеко не все пользователи позитивно отреагировали на баловство детей. Многие подписчики оставляли негативные и ехидные комментарии, обвиняя бизнесмена в наигранности.