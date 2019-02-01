Пользователи Сети не узнали Меган Маркл на архивном фото

В комментарии к старому кадру знаменитость написала, что они обе играли в мюзиклах в юности. Но сейчас одна из них - герцогиня, другая - выступает на Вест-Энде. "По мне - звучит одинаково", - пошутила Кэтрин Макфи.Когда и где было сделано фото с будущей супругой внука королевы Великобритании - актриса не сообщила. Подписчики были удивлены, что на снимке запечатлена Меган Маркл в таком "боевом раскрасе".Внешность королевской особы в юности и сейчас очень отличается, - заметили комментаторы: "Меган определенно изменилась, сколько ей на этой фотографии?", "Меган всегда была потрясающей", "Это точно Меган Маркл??", "Кто эта девушка?", "Макияж супер", "Не узнала, а красная помада Меган к лицу".