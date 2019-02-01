АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Пользователи Сети не узнали Меган Маркл на архивном фото

Звезда Голливуда Кэтрин Макфи показала в личном блоге Instagram редкое архивное фото, где она позирует перед камерами вместе с нынешней герцогиней Сассекской. Пользователи Сети не узнали на эксклюзивном снимке юную Меган Маркл из-за яркого макияжа.

Пользователи Сети не узнали Меган Маркл на архивном фото

В комментарии к старому кадру знаменитость написала, что они обе играли в мюзиклах в юности. Но сейчас одна из них - герцогиня, другая - выступает на Вест-Энде. "По мне - звучит одинаково", - пошутила Кэтрин Макфи.

Когда и где было сделано фото с будущей супругой внука королевы Великобритании - актриса не сообщила. Подписчики были удивлены, что на снимке запечатлена Меган Маркл в таком "боевом раскрасе".

Внешность королевской особы в юности и сейчас очень отличается, - заметили комментаторы: "Меган определенно изменилась, сколько ей на этой фотографии?", "Меган всегда была потрясающей", "Это точно Меган Маркл??", "Кто эта девушка?", "Макияж супер", "Не узнала, а красная помада Меган к лицу".



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шутка принца Гарри оскорбила
Дети татарского бизнесмена сделали
Пользователи Сети не узнали Меган
Honor 8X Max с 7-дюймовым дисплеем
Елизавета Боярская оригинально
Реализации авто Maserati в России были
Экс-возлюбленная Александра Овечкина
Сати Казанова рассказала о своей первой
Ученые назвали способы укрепления
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Samsung показала свой складной смартфон
Российские учёные объяснили изменения
Группа KAZKA представила песню на
После инцидента в Третьяковке, Ильдар
Звезда ленты “Кин-дза-дза!” Игорь Кан
У Porsche появились проблемы с
Ксения Собчак пожаловалась на сервис в
Владимир Винокур поздравил друга Льва
В Сети появилось первое фото Джонни
Настя Каменских новым фото подогрела
Ученые назвали главные добавки для
Учёные объяснили восстановление
Роза Сябитова призналась, что сохранить
Компания Apple запатентовала стеклянную
Регина Дубовицкая прокомментировала
Бари Алибасов неординарно поздравил
АвтоВАЗ выпустит «внедорожную» LADA
Анастасия Волочкова пытается в салоне
Toyota в России отзывает в России более
Арнольд Шварценеггер прокомментировал
Просмотреть все новости