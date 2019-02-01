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Экс-возлюбленная Александра Овечкина лишилась прав на 3 года за двойное ДТП

Экс-возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина лишилась прав на 3 года за двойное ДТП в Москве. Модель скрылась с места аварии и могла быть в нетрезвом состоянии.
Экс-возлюбленная Александра Овечкина лишилась прав на 3 года за двойное ДТП

Валерия Соколова, которая непродолжительное время встречалась с Овечкиным, стала фигуранткой ДТП на дороге Москвы, за что лишилась водительских прав на три года. Татьяна Петрова из ГУ МВД столицы сообщила, что инцидент произошёл в декабре прошлого года. Уроженка Пензы ехала на элитной иномарке, когда врезалась во встречную машину.

После этого виновница происшествия съехала на полосу противоположного движения и там задела ещё один автомобиль. Ждать разбирательства Соколова не стала, а покинула место аварии до заведения протокола и прибытия ДПС. Другие участники инцидента заметили, что модель вела себя странно, и могла быть под действием спиртного или наркотиков.

Вскоре Соколову задержали правоохранители, и в следующие 3 года находиться за рулём она не сможет. Известность недобросовестной автомобилистке принесли многочисленные пластические операции на носу, груди и губах, а также недолгие отношения с капитаном Washington Capitals. Отметим, что Овечкин проживает с женой и сыном в Вашингтоне, появляясь в России после окончания хоккейного сезона.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00

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