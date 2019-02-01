Honor 8X Max с 7-дюймовым дисплеем добрался до России





Мобильное устройство с огромным экраном было представлено в 2018 году. Оно сразу стало доступно для пользователей из Китая. Российская аудитория сможет купить новинку только сейчас. Официальный старт розничной продажи Honor 8X Max начнется 15 февраля. Рекомендованная цена девайса составляет 21 тысячу 490 рублей. Юзер приобретает старшую версию, которая от разработчиков получила мощную однокристальную систему — Qualcomm Snapdragon 660, а также увеличенный объём накопителя — 128 гигабайт.Новинку от Honor оснастили экраном, который имеет небольшой каплевидный вырез и разрешение 2244 х 1080 пикселей. В девайсе установлена двойная основная камера на 16 и 2 Мп и селфи-модуль на 8 Мп, оперативная память на 4 гигабайта и аккумулятор с емкостью 5000 мА•ч.