Елизавета Боярская оригинально поздравила режиссера Константинопольского с днем рождения

В своем профиле Елизавета Боярская поделилась снимком в компании именинника, отметив, что не смогла присутствовать сперва на его премьере, а затем на дне рождения. Однако, даже несмотря на то, что разделяют их расстояния, актриса “ликует”, находясь в предвкушении триумфа таланта одного из своих любимых режиссеров. Константинопольскому артистка пожелала оставаться таким же инициативным и “безумным” в демонстрации своих способностей, а его новому фильму “Русский Бес” Боярская напророчила удачный прокат.В завершении поста актриса призналась режиссеру в любви, выявив желание снова попасть в его паутину. В комментариях фолловеры умилились такому оригинальному поздравлению от Елизаветы Боярской, а некоторые похвалили образ звезды с “блондинистыми” волосами.