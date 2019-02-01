АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Елизавета Боярская оригинально поздравила режиссера Константинопольского с днем рождения

Елизавета Боярская в оригинальной форме поздравила с днем рождения своего любимого режиссера Георгия Константинопольского. Соответствующий пост актриса обнародовала на странице в Instagram.
Елизавета Боярская оригинально поздравила режиссера Константинопольского с днем рождения

В своем профиле Елизавета Боярская поделилась снимком в компании именинника, отметив, что не смогла присутствовать сперва на его премьере, а затем на дне рождения. Однако, даже несмотря на то, что разделяют их расстояния, актриса “ликует”, находясь в предвкушении триумфа таланта одного из своих любимых режиссеров. Константинопольскому артистка пожелала оставаться таким же инициативным и “безумным” в демонстрации своих способностей, а его новому фильму “Русский Бес” Боярская напророчила удачный прокат.

В завершении поста актриса призналась режиссеру в любви, выявив желание снова попасть в его паутину. В комментариях фолловеры умилились такому оригинальному поздравлению от Елизаветы Боярской, а некоторые похвалили образ звезды с “блондинистыми” волосами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шутка принца Гарри оскорбила
Дети татарского бизнесмена сделали
Пользователи Сети не узнали Меган
Honor 8X Max с 7-дюймовым дисплеем
Елизавета Боярская оригинально
Реализации авто Maserati в России были
Экс-возлюбленная Александра Овечкина
Сати Казанова рассказала о своей первой
Ученые назвали способы укрепления
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Samsung показала свой складной смартфон
Российские учёные объяснили изменения
Группа KAZKA представила песню на
После инцидента в Третьяковке, Ильдар
Звезда ленты “Кин-дза-дза!” Игорь Кан
У Porsche появились проблемы с
Ксения Собчак пожаловалась на сервис в
Владимир Винокур поздравил друга Льва
В Сети появилось первое фото Джонни
Настя Каменских новым фото подогрела
Ученые назвали главные добавки для
Учёные объяснили восстановление
Роза Сябитова призналась, что сохранить
Компания Apple запатентовала стеклянную
Регина Дубовицкая прокомментировала
Бари Алибасов неординарно поздравил
АвтоВАЗ выпустит «внедорожную» LADA
Анастасия Волочкова пытается в салоне
Toyota в России отзывает в России более
Арнольд Шварценеггер прокомментировал
Просмотреть все новости