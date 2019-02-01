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Сати Казанова рассказала о своей первой влюбленности

Популярная певица Сати Казанова откровенно рассказала поклонникам о своей первой влюбленности и связанным с ней разочарованием. Звезда вспомнила, как пыталась завоевать сердце понравившегося мальчика в 3 классе, отличающегося от всех остальных.

Сати Казанова рассказала о своей первой влюбленности

Будущая звезда влюбилась в "новенького" в первый же день его появления в школе. Мальчик был настоящим щёголем и отличался от других сельских школьников: курил, ходил в модных джинсах-варёнках. Но больше всего Сати Казанову привлекли его голубые глаза и длинные русые густые волосы.

Девочка сразу предупредила остальных одноклассниц, что им нечего претендовать на внимание молодого человека, так как она уже в него влюбилась, и он будет принадлежать только ей. В ответ подруги молча покивали головами в знак согласия, но сами потом тайком "строили глазки" парнишке.

Сати Казанова призналась, как решилась пойти ва-банк и написать понравившемуся мальчику записку на одном из уроков математики: "Привет. Я тебя люблю. Только никому не говори, пожалуйста!". Будущая знаменитость сгорала от волнения и стыда, а "новенький" рассказал потом о тайне влюбленной поклонницы всем мальчишкам, которые потом смеялись над ней, и показывали пальцами.
Сати Казанова рассказала о своей первой влюбленности

Сати Казанова сделала вывод: даже неудавшаяся первая попытка "доверия девичьего сердца" негодяю не смогла сломить веры звезды в любовь. Во взрослой жизни артистка не раз "обжигалась" из-за доверия к "плохим парням", но намного серьезнее чем в детстве. Но тем не менее звезда нашла свою любовь - итальянца Стефано Тиоццо. Ради возлюбленной муж выучил русский язык, а Сати Казанова - итальянский, чтобы общаться с родными супруга.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:57

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