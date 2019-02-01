АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Реализации авто Maserati в России были сокращены на 38%

Реализации транспортных средств известной итальянской компании Maserati в России были сокращены на 38 процентов. В прошлом году продали 238 экземпляров авто.
Реализации авто Maserati в России были сокращены на 38%

В позапрошлом году реализовали 382 автомобиля бренда Maserati. Бестселлером марки является роскошная версия кроссовера Maserati Levante. Количество проданных авто этой модели составляет 228 единиц. Это 95 процентов от общего числа реализованных транспортных средств бренда. Состоятельные автолюбители в России приобрели семь Maserati Ghibli в кузове седан, а также три седана «Gran Turismo» Maserati Quattroporte.

На территории Москвы, а также Подмосковья реализовали 139 транспортных средств. В Санкт-Петербурге продали 31 модель. Все остальные авто разобрали в прочих регионах Российской Федерации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шутка принца Гарри оскорбила
Дети татарского бизнесмена сделали
Пользователи Сети не узнали Меган
Honor 8X Max с 7-дюймовым дисплеем
Елизавета Боярская оригинально
Реализации авто Maserati в России были
Экс-возлюбленная Александра Овечкина
Сати Казанова рассказала о своей первой
Ученые назвали способы укрепления
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Samsung показала свой складной смартфон
Российские учёные объяснили изменения
Группа KAZKA представила песню на
После инцидента в Третьяковке, Ильдар
Звезда ленты “Кин-дза-дза!” Игорь Кан
У Porsche появились проблемы с
Ксения Собчак пожаловалась на сервис в
Владимир Винокур поздравил друга Льва
В Сети появилось первое фото Джонни
Настя Каменских новым фото подогрела
Ученые назвали главные добавки для
Учёные объяснили восстановление
Роза Сябитова призналась, что сохранить
Компания Apple запатентовала стеклянную
Регина Дубовицкая прокомментировала
Бари Алибасов неординарно поздравил
АвтоВАЗ выпустит «внедорожную» LADA
Анастасия Волочкова пытается в салоне
Toyota в России отзывает в России более
Арнольд Шварценеггер прокомментировал
Просмотреть все новости