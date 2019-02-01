Реализации авто Maserati в России были сокращены на 38%





В позапрошлом году реализовали 382 автомобиля бренда Maserati. Бестселлером марки является роскошная версия кроссовера Maserati Levante. Количество проданных авто этой модели составляет 228 единиц. Это 95 процентов от общего числа реализованных транспортных средств бренда. Состоятельные автолюбители в России приобрели семь Maserati Ghibli в кузове седан, а также три седана «Gran Turismo» Maserati Quattroporte.На территории Москвы, а также Подмосковья реализовали 139 транспортных средств. В Санкт-Петербурге продали 31 модель. Все остальные авто разобрали в прочих регионах Российской Федерации.