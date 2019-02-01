Брэд Питт и Анджелина Джоли объединились ради выпуска собственного вина





После продолжительных разбирательств Питт и Джоли начали находить компромиссы, что проявилось в решении вопроса о воспитании наследников. Теперь стало известно, что актеры не собираются делить принадлежащую им винодельню в Шато Мираваль, Франция. Бывшие возлюбленные в скором будущем намереваются выпустить новый сорт вина, а презентовать напиток должны уже в начале марта этого года. Продукт получит название Studio by Miraval, оно посвящено студии звукозаписи, которая долгое время работала на территории поместья. Свои композиции здесь записывали многие известные музыканты, среди которых AC/DC и Pink Floyd.Анджелина Джоли и Брэд Питт свою первую партию вина явили миру порядка шести лет назад. После новости о разводе неоднократно появлялась информация о решении пары продать винодельню. Однако экс-супруги считают это место прибыльным, а также оно позволяет им заниматься любимым хобби, поэтому от его реализации они отказались. В будущем поместье может достаться их детям.