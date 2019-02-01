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Samsung показала свой складной смартфон в рекламном видео

На видехостинге YouTube был опубликован рекламный ролик, который показал потребительской аудитории южнокорейский смартфон Samsung со складным дисплеем. Видео в Сеть запустили представители официального канала Samsung Vietnam.
Samsung показала свой складной смартфон в рекламном видео

В скором времени после загрузки видео было удалено. Однако, к тому времени, оно успело распространиться по Всемирной паутине. Известно, что 20 февраля на специализированном мероприятии от Samsung – Galaxy Unpacked будут представлены новинки от компании. Потребительская аудитория имеет надежду, что в этот день проведут анонс складного мобильного телефона.

Первый показ устройства от разработчиков из Южной Кореи, которое имеет гибкий экран, прошел осенью 2018 года на конференции для специалистов в технологической области. Однако, представители компании не обнародовали основную часть его характеристик.

На сегодняшний день известно, что устройство нового поколения оснастят гибким дисплеем Infinity Flex, имеющим органические светодиоды, а также еще одним экраном, который разместят на внешней стороне девайса. Последний можно будет использовать при сложенном смартфоне. Размер внешнего дисплея равен 4,58 дюймам. Он получит HD+ разрешение и плотность изображения 420 dpi. Основной 7,3-дюймовый экран будет функционировать с разрешением QXGA+ и плотностью 420 dpi.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:36

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