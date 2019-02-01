Группа KAZKA представила песню на “Евровидение-2019” от Украины
Группа KAZKA представила новую песню, которую хочет исполнить на “Евровидении-2019” от Украины. Конкурсная композиция получила название APART.
В этом году KAZKA решила принять участие в национальном отборе, чтобы попытаться отправиться в Тель-Авив и представить Украину на “Евровидении-2019”. Для украинцев группа исполнит новую песню APART, и если она найдет отклик у граждан и соберет достаточно количество голосов, коллектив получит право представлять страну. О новой композиции коллектив сообщил в Instagram, отметив, что история является “личной”, она рассказывает об отношениях, страхах, и способах их преодоления. KAZKA назвала свою работу “манифестом”, призывающим любить без шаблонов.
Большинству поклонников группы новая песня пришлась по душе. Аудитория считает, что с такой песней у коллектива есть все шансы представить Украину в рамках “Евровидения” и продемонстрировать достойный результат.
В этом году KAZKA решила принять участие в национальном отборе, чтобы попытаться отправиться в Тель-Авив и представить Украину на “Евровидении-2019”. Для украинцев группа исполнит новую песню APART, и если она найдет отклик у граждан и соберет достаточно количество голосов, коллектив получит право представлять страну. О новой композиции коллектив сообщил в Instagram, отметив, что история является “личной”, она рассказывает об отношениях, страхах, и способах их преодоления. KAZKA назвала свою работу “манифестом”, призывающим любить без шаблонов.
Большинству поклонников группы новая песня пришлась по душе. Аудитория считает, что с такой песней у коллектива есть все шансы представить Украину в рамках “Евровидения” и продемонстрировать достойный результат.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:24