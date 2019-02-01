У Porsche появились проблемы с выбросами вредных веществ





Такого рода уведомления производителем были направлены в Агентство, занимающееся охраной окружающей среды Соединённых Штатов, а также Совет по воздушным ресурсам Калифорнии. Данные шаги руководство концерна предприняло, когда издание Der Spiegel опубликовало информацию о неправильных подсчётах расхода горючего для версии Porsche 911. Представители Porsche заявили, что в настоящее время проводится внутреннее расследование совместно с местными властями.Следует заметить, что за такие нарушения правительство европейских государств, а также Соединённых Штатов налагает за каждое транспортное средство штраф, который составляет до 5 000 евро.