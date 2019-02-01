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У Porsche появились проблемы с выбросами вредных веществ

У марки Porsche появились проблемы с выбросами выделяемых вредных веществ. Об этом представители бренда заявили в Федеральное автомобильное ведомство, размещающееся на территории Германии.

У Porsche появились проблемы с выбросами вредных веществ


Такого рода уведомления производителем были направлены в Агентство, занимающееся охраной окружающей среды Соединённых Штатов, а также Совет по воздушным ресурсам Калифорнии. Данные шаги руководство концерна предприняло, когда издание Der Spiegel опубликовало информацию о неправильных подсчётах расхода горючего для версии Porsche 911. Представители Porsche заявили, что в настоящее время проводится внутреннее расследование совместно с местными властями.

Следует заметить, что за такие нарушения правительство европейских государств, а также Соединённых Штатов налагает за каждое транспортное средство штраф, который составляет до 5 000 евро.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15

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