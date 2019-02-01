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В Сети появилось первое фото Джонни Деппа со съемок кинофильма "Минимата"

В Сети опубликовали первое фото популярного киноактера Джонни Деппа со съемок нового кинофильма "Минимата". Голливудская звезда запечатлен на черно-белом снимке в образе американского фотожурналиста Юджина Смитта, сообщает издание Dailymail.

В Сети появилось первое фото Джонни Деппа со съемок кинофильма "Минимата"

Поклонники оценили интересный кадр, и даже сравнили внешность звезды "Пиратов Карибского моря" со снимками реального корреспондента Уильяма Юджина Смитта. Киноактер очень похож на настоящего фотографа, ставшего прототипом нового проекта. Фанаты пришли в восторг от новой роли кумира и надеются, что новый образ Джонни Деппу удастся прекрасно воплотить.
В Сети появилось первое фото Джонни Деппа со съемок кинофильма "Минимата"

Согласно сюжету биографической драмы "Минамата", по заданию журнала Life Юджину Смитту предстоит вернутся в Японию, где он работал в качестве военного фотографа во время Второй мировой войны. Теперь главному герою предстоит запечатлеть ужасающие последствия, вызванные отравлением ртутью бухты города Минамата. Экологическая драма, основанная на реальных событиях, появится в прокате в 2020 году.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:07

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