В Сети появилось первое фото Джонни Деппа со съемок кинофильма "Минимата"





Поклонники оценили интересный кадр, и даже сравнили внешность звезды "Пиратов Карибского моря" со снимками реального корреспондента Уильяма Юджина Смитта. Киноактер очень похож на настоящего фотографа, ставшего прототипом нового проекта. Фанаты пришли в восторг от новой роли кумира и надеются, что новый образ Джонни Деппу удастся прекрасно воплотить.Согласно сюжету биографической драмы "Минамата", по заданию журнала Life Юджину Смитту предстоит вернутся в Японию, где он работал в качестве военного фотографа во время Второй мировой войны. Теперь главному герою предстоит запечатлеть ужасающие последствия, вызванные отравлением ртутью бухты города Минамата. Экологическая драма, основанная на реальных событиях, появится в прокате в 2020 году.