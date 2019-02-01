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Настя Каменских новым фото подогрела слухи о романе с Потапом

Настя Каменских посредством нового фото подогрела слухи о романе с коллегой Потапом. Соответствующий пост появился на странице певицы в сети Instagram.
Настя Каменских новым фото подогрела слухи о романе с Потапом

Слухи о романе Потапа и Насти Каменских распространяются еще со времен существования их дуэта. Теперь же поклонники всюду видят намеки на подтверждение романтической связи. Накануне в своем профиле певица показала фото, где позирует в головном уборе, свитшоте и лосинах. Впрочем, внимание поклонников привлекла кепка на голове исполнительницы. Некоторые фолловеры вспомнили, что такую же видели и у рэпера Потапа. Юзеры предположили, что артистка носит вещи своего избранника.

Несмотря на многочисленные слухи, ни Настя Каменских, ни ее коллега, не подтверждали правдивости таких заявлений. В то же время недавно на безымянном пальце исполнительницы было замечено кольцо, что достаточно быстро стало причиной распространения информации о возможной помолвке.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:04

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