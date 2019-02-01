Учёные объяснили восстановление биосферы Земли после тотального обледенения





Гипотетическая эпоха криогения 635-720 млн лет назад превратила Землю в "огромный снежок", после таяния которого биосфера могла полностью вымереть. Тем не менее, в отдельных участках Мирового океана сохранились "оазисы", где находились колонии растений. Теорию о том, как организмы заселили планету после тотального обледенения в издании Nature Communications разместила группа голландских и немецких учёных.Последние нашли в Бразилии древние отложения, возраст которых совпал с эпохой сразу после криогения. В земле остались стероидные молекулы, вырабатываемые простейшими организмами, например, водорослями. К удивлению исследователей, аналогичная находка была сделана на территории Большого каньона в США. Стероиды, найденные там, миллионы лет таились под толщей льда. Образовал их гетеротрофный планктон, который после криогения зачистил от прочих бактерий воды. Таким образом, по мнению учёных, эукариоты, с которых началась эволюция видов, и заняли необходимую им нишу в биосфере.