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Учёные объяснили восстановление биосферы Земли после тотального обледенения

Учёные нашли объяснение восстановлению земной биосферы после тотального обледенения планеты 700 млн лет назад. В океанах сохранились остатки выжившего гетеротрофного планктона.
Учёные объяснили восстановление биосферы Земли после тотального обледенения

Гипотетическая эпоха криогения 635-720 млн лет назад превратила Землю в "огромный снежок", после таяния которого биосфера могла полностью вымереть. Тем не менее, в отдельных участках Мирового океана сохранились "оазисы", где находились колонии растений. Теорию о том, как организмы заселили планету после тотального обледенения в издании Nature Communications разместила группа голландских и немецких учёных.

Последние нашли в Бразилии древние отложения, возраст которых совпал с эпохой сразу после криогения. В земле остались стероидные молекулы, вырабатываемые простейшими организмами, например, водорослями. К удивлению исследователей, аналогичная находка была сделана на территории Большого каньона в США. Стероиды, найденные там, миллионы лет таились под толщей льда. Образовал их гетеротрофный планктон, который после криогения зачистил от прочих бактерий воды. Таким образом, по мнению учёных, эукариоты, с которых началась эволюция видов, и заняли необходимую им нишу в биосфере.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:55

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