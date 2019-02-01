Для Telegram доступно крупное обновление с новыми настройками для чатов





Прежде у пользователей мессенджера имелась возможность для чатов картинки выбирать или из доступного списка, или из личных файлов. Теперь в Telegram можно не просто менять фон чата, но и редактировать его по своему усмотрению, корректируя резкость, используя эффекты или размытие.Кроме того, теперь есть возможность устанавливать единый фон для всех устройств. Создав личный особенный фон, можно поделиться им с кем-угодно, достаточно отправить человеку соответствующую ссылку. Посредством ключевых слов юзеры могут искать созданные кем-то другим аналоги. Загрузить обновление для Telegram можно уже сейчас, доступно оно на всех платформах. Правда, в случае с устройствами на macOS и Windows поиск фонов недоступен, а вот остальные функции аналогичны заявленным выше.