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Для Telegram доступно крупное обновление с новыми настройками для чатов

Для Telegram оказалось доступно крупное обновление, которое может похвастаться новыми настройками для чатов. Теперь у юзеров появилась возможность самостоятельно редактировать фон приложения, демонстрируя результаты друзьям.
Для Telegram доступно крупное обновление с новыми настройками для чатов

Прежде у пользователей мессенджера имелась возможность для чатов картинки выбирать или из доступного списка, или из личных файлов. Теперь в Telegram можно не просто менять фон чата, но и редактировать его по своему усмотрению, корректируя резкость, используя эффекты или размытие.

Кроме того, теперь есть возможность устанавливать единый фон для всех устройств. Создав личный особенный фон, можно поделиться им с кем-угодно, достаточно отправить человеку соответствующую ссылку. Посредством ключевых слов юзеры могут искать созданные кем-то другим аналоги. Загрузить обновление для Telegram можно уже сейчас, доступно оно на всех платформах. Правда, в случае с устройствами на macOS и Windows поиск фонов недоступен, а вот остальные функции аналогичны заявленным выше.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:11

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