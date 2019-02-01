Ученые назвали главные добавки для борьбы с беспокойством





Сильное чувство тревоги может привести к резкому снижению качества жизни, а также ухудшить состояние здоровья человека. Ученые уверяют, что добавление к рациону приема некоторых пищевых добавок способно избавить от ряда признаков беспокойства.Специалист в данной области, Фрэнки Брог рассказал, что употребление магния поможет предотвратить нежелательные симптомы разного рода, которые вызывают волнение. Такой процесс возможен благодаря тому, что данный элемент принимает участие в выработке гормона счастья – серотонина. Анализ результатов приема магния доказывает, что он способен помочь даже в таких случаях, как приступы беспокойства, вызванные фобиями и постравматическим состоянием. Ученый подчеркнул, что большинство людей испытывают нехватку микроэлемента в организме. По его словам, это может привести к проблемам с настроением и психическим здоровьем. Одни из последних экспериментов доказали, что данный элемент увеличивает продолжительность сна.Еще одной важной пищевой добавкой в борьбе с беспокойством оказался витамин D, недостаточное количество которого приводит к появлению сезонной депрессии. Специалисты объясняют это тем, что в задачу данного витамина входит рост нервных клеток.