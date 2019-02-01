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АвтоВАЗ выпустит «внедорожную» LADA Granta SW Cross

АвтоВАЗ планирует в 1 полугодии текущего года выпустить «внедорожную» версию LADA Granta SW Cross. Новая вариация заменит Kalina Cross.

АвтоВАЗ выпустит «внедорожную» LADA Granta SW Cross


Транспортное средство наделят современным дизайном. Авто получит фирменный стиль Х. Модель будет иметь увеличенный дорожный просвет. Кросс-универсал наделят силовыми агрегатами, как в случае обычной Granta. Цена на новую версию SW Cross пока держится в тайне. Автолюбители в соцсетях хорошо восприняли выход «внедорожной» версии универсала. Россиянам хотелось-бы, чтобы новая Granta SW Cross стоила дешевле Vesta SW Cross, которая оценивается в настоящее время в 790 – 887 тыс. руб.

Стоит напомнить, что Vesta оснащают 1,6-литровым силовым агрегатом на 106 лошадиных сил, а также 1,8-литровой силовой установкой на 122 «лошадки». Данные моторы функционируют с пятиступенчатой МКПП, а также АМТ. Обновлённую Granta FL предлагают с 1,6-литровой силовой установкой на 87 либо 106 лошадиных сил. Данный двигатель функционирует с «механикой» или «роботом».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:24

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