АвтоВАЗ выпустит «внедорожную» LADA Granta SW Cross





Транспортное средство наделят современным дизайном. Авто получит фирменный стиль Х. Модель будет иметь увеличенный дорожный просвет. Кросс-универсал наделят силовыми агрегатами, как в случае обычной Granta. Цена на новую версию SW Cross пока держится в тайне. Автолюбители в соцсетях хорошо восприняли выход «внедорожной» версии универсала. Россиянам хотелось-бы, чтобы новая Granta SW Cross стоила дешевле Vesta SW Cross, которая оценивается в настоящее время в 790 – 887 тыс. руб.Стоит напомнить, что Vesta оснащают 1,6-литровым силовым агрегатом на 106 лошадиных сил, а также 1,8-литровой силовой установкой на 122 «лошадки». Данные моторы функционируют с пятиступенчатой МКПП, а также АМТ. Обновлённую Granta FL предлагают с 1,6-литровой силовой установкой на 87 либо 106 лошадиных сил. Данный двигатель функционирует с «механикой» или «роботом».