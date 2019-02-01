Бари Алибасов неординарно поздравил Юрия Лозу с 65-летием

В посте Бари Алибасов назвал именинника талантливым и выразительным исполнителем. Также продюсер вспомнил, что в прошлом Юрий Лоза выступал в составе коллектива “Интеграл”, сумевшем внести что-то новое в советскую музыку. Группа неизменно собирала полные залы, а в день могла давать порядка пяти концертов.Однако после выхода композиции “Плот”, считает Алибасов, у музыканта немного “слетела крышка”, и он начал считать, что его песня в разы превосходит все произведения Баха и Моцарта. В то же время автор поста убежден, что это не имеет никакого отношения ко дню рождения Юрия Лозы, с которым он его и поздравляет. В завершении публикации Бари Алибасов пожелал имениннику здоровья, а фолловеры в комментариях присоединились к неординарному поздравлению.