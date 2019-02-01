Роза Сябитова призналась, что сохранить фигуру в форме стоит дорого

Роза Сябитова тщательно следит за своей фигурой. Телеведущая постоянно посещает спортзал и следит за своим питанием. Несколько часов назад ведущая телепередачи "Давай поженимся" показала фанатам новые фотографии. На снимках знаменитость запечатлена на тренажерах в спортзале. В комментарии она написала, что килограммы, которые женщины сбросили делая упражнения, быстро возвращаются. В конце Роза Сябитова сообщила, что в жизни должен присутствовать не только фитнес, но и правильное питание. Но при этом она добавила, что это, очень дорогое удовольствие.Подписчики написали: "Глядя на Вас, понимаю, что смысл есть!", "Роза, вы такая молодец! Выглядите шикарно!", "Роза, вы яркий цветок в букете звёзд!", "Выглядите супер! Горжусь вами!", "Вы пример для подражания!".