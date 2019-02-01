Регина Дубовицкая прокомментировала ситуацию с конфликтом Галкина и Ахеджаковой





Ахеджакову обидела недавняя пародия Максима Галкина, которую она нашла оскорбительной. Хотя сам юморист позже извинился, отметив, что не хотел обидеть актрису, в Сети “шумиха” продолжается до сих пор. В беседе с “Телепрограммой” Регина Дубовицкая, комментируя ситуацию, отметила, что то, обидится ли человек на пародию, зависит от самой шутки, но Галкина она считает комиком, хорошо делающим свою работу.Ведущая “Аншлага” считает, что любой пародист должен думать о том, кого и как пародировать. Обычно, если номер сделан качественно, зал встречает его соответствующей реакцией, не скупясь на аплодисменты, тогда с ним можно продолжать дальнейшую работу. Притом Дубовицкая отметила, что публика может рукоплескать вне зависимости от того, обидел ли номер того, кого пародируют.