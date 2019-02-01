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Регина Дубовицкая прокомментировала ситуацию с конфликтом Галкина и Ахеджаковой

Отечественная телеведущая Регина Дубовицкая решила прокомментировать конфликтную ситуацию, возникшую между Максимом Галкиным и Лией Ахеджаковой. По мнению звезды “Аншлага”, юмористу следует лучше думать над тем, кого он пародирует.
Регина Дубовицкая прокомментировала ситуацию с конфликтом Галкина и Ахеджаковой

Ахеджакову обидела недавняя пародия Максима Галкина, которую она нашла оскорбительной. Хотя сам юморист позже извинился, отметив, что не хотел обидеть актрису, в Сети “шумиха” продолжается до сих пор. В беседе с “Телепрограммой” Регина Дубовицкая, комментируя ситуацию, отметила, что то, обидится ли человек на пародию, зависит от самой шутки, но Галкина она считает комиком, хорошо делающим свою работу.
Регина Дубовицкая прокомментировала ситуацию с конфликтом Галкина и Ахеджаковой

Ведущая “Аншлага” считает, что любой пародист должен думать о том, кого и как пародировать. Обычно, если номер сделан качественно, зал встречает его соответствующей реакцией, не скупясь на аплодисменты, тогда с ним можно продолжать дальнейшую работу. Притом Дубовицкая отметила, что публика может рукоплескать вне зависимости от того, обидел ли номер того, кого пародируют.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:39

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