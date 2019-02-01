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Анастасия Волочкова пытается в салоне восстановить свои “убитые” волосы

Анастасия Волочкова посетила салон, чтобы там попытаться восстановить свои “убитые” волосы. Об этом отечественная балерина рассказала в режиме Stories в Instagram.
Анастасия Волочкова пытается в салоне восстановить свои “убитые” волосы

Анастасия Волочкова не так давно рассказывала поклонникам, что отказалась от нарощенных волос, и постепенно оставшиеся у нее “три волосины” начали приобретать форму. Теперь же балерина снова отправилась в салон, чтобы там ей восстановили ее “убитые” волосы. Делал это мастер посредством использования кератина и нанопластики. Звезда показала итоговый результат, которым сама осталась вполне удовлетворена.

Балерина отметила, что полученное улучшение сохраняет свой эффект в течение 3-4 месяцев. По словам Анастасии Волочковой, сотрудницы салона буквально спасли ее волосы, и даже у тех, чьи локоны сильно пострадали, еще есть шанс вернуть роскошную шевелюру.

Между тем, даже после завершения карьеры балерины Анастасия Волочкова старается следить за своей формой, следуя специальным диетам. Танцовщица отказывает себе в ряде продуктов, желая оставаться здоровой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:15

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