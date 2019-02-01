Арнольд Шварценеггер прокомментировал новость о замужестве дочери





Арнольд Шварценеггер рассказал, что полностью одобряет выбор своей дочки Марии. Знаменитый актер считает Криса Пратта хорошим человеком и уверен, что его наследница будет счастлива в браке. Звезда легендарного фильма «Терминатор» сообщил, что его будущий зять делал предложение традиционно. Также Арнольд Шварценеггер видит, что Мария действительно любит Криса Пратта, а он любит ее.Сама наследница знаменитого актера пока никак не прокомментировала новости о своем замужестве. Мария предпочитает держать в тайне, все, что происходит в ее личной жизни. Крис Пратт поддерживает возлюбленную, и не распространяется о предстоящем бракосочетании.