Филипп Киркоров провел вечер в Майами с Игорем Крутым и Валерием Леонтьевым

На снимке Киркоров и его товарищи позируют в обнимку, улыбаясь в камеру. В подписи к посту артист указал, что это финальный вечер его отпуска в Майами, и его он решил провести в компании друзей. Также певец отметил, что коллеги принимают участие в подготовке к юбилейному вечеру Валерия Леонтьева, посвященному его 70-летию. В Кремле соответствующее мероприятие пройдет 10 марта. Кроме того, к 65-летнему юбилею готовится и Игорь Крутой, его концерт состоится в Нью-Йорке 26 октября.В комментариях фолловеры были удивлены снимком, отметив, что не сразу узнали всех присутствующих на фото. Большинство юзеров высказали свои комплименты в адрес артистов, назвав их “три богатыря”, а сам пост на странице Киркорова собрал более 27 тысяч “лайков” за несколько часов.