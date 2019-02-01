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Toyota в России отзывает в России более 84 000 авто из-за неисправности подушек безопасности

Toyota на территории России отзывает свыше 84 000 транспортных средств из-за неисправности подушек безопасности. Речь идёт о версиях Toyota, а также Lexus.

Toyota в России отзывает в России более 84 000 авто из-за неисправности подушек безопасности


Производитель собирается отзывать Lexus GX 46/ES 350, Toyota Hilux/Auris/Corolla. Также это касается версий Lexus IS250/250C/ IS-F, которые реализовали в период 2011 – 2018 годов. Данные транспортные средства отзывают по причине некорректной работы подушек безопасности водителя либо переднего пассажира.

Речь идёт о подушках безопасности фирмы Takata, которые оснащаются определенным типом газогенератора. Есть вероятность того, что они будут некорректно срабатывать в случае аварии.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:07

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