Toyota в России отзывает в России более 84 000 авто из-за неисправности подушек безопасности





Производитель собирается отзывать Lexus GX 46/ES 350, Toyota Hilux/Auris/Corolla. Также это касается версий Lexus IS250/250C/ IS-F, которые реализовали в период 2011 – 2018 годов. Данные транспортные средства отзывают по причине некорректной работы подушек безопасности водителя либо переднего пассажира.Речь идёт о подушках безопасности фирмы Takata, которые оснащаются определенным типом газогенератора. Есть вероятность того, что они будут некорректно срабатывать в случае аварии.