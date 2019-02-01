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Российские ученые создадут измеритель глюкозы в крови на основе радиоволн

В Томском государственном университете специалисты создадут портативный измеритель глюкозы, не требующий забора крови. Российские ученые рассказали, что устройство будет функционировать с помощью радиоволн.

Российские ученые создадут измеритель глюкозы в крови на основе радиоволн

Представители пресс-службы университета рассказали о лабораторном макете датчика, точно определяющего уровень сахара в крови. Такое устройство они собираются создать до 2021 года.

По словам главы проекта Ксении Завьяловой, точность популярных на сегодняшний день приборов для определения концентрации глюкозы оставляет желать лучшего. На ошибочность результатов влияют мышцы, а также кожный покров пациента. Новая разработка превзойдет другие аппараты по точности, поскольку радиоволны будут достигать кровеносных сосудов, преодолевая сопротивление.

В вузе пояснили: результаты научной работы можно будет активно применять во время разработки новейших бесконтактных, портативных и коммерчески выгодных устройств диагностики, работающих на основе электромагнитных волн.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:46

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