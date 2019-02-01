Российский художник Владимир Куш подал в суд на Ариану Гранде из-за использования его картины в клипе





Владимир Куш еще в 2000 году представил две схожие картины, получившие названия “Свеча” и “Свеча 2”. Накануне же художник заметил свои творения в клипе Арианы Гранде, выпущенном на композицию “God Is A Woman”. По причине незаконного использования его творчества россиянин требует не только изъять видеоролик из Интернета, но также запретить его демонстрацию на телевидении. С этой целью Куш направил в суд иск, надеясь привлечь певицу к ответственности.Свой творческий путь Владимир Куш начинал в России, но гражданам его сюрреалистичные работы не пришлись по нраву. Продолжил рисовать он в США, где привлек внимание богатого инвестора. После выставки в Гонконге художник приобрел славу, а сейчас является владельцем собственных галерей.