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Евгений Папунаишвили показал фанатам свое детское фото

В социальной сети Instagram Евгений Папунаишвили показал фанатам свое детское фото. Также хореограф рассказал, что тогда еще не знал, что танцы займут важное место в его жизни.

Евгений Папунаишвили показал фанатам свое детское фото

Евгений Папунаишвили решил рассказать своим преданным поклонникам, как проходило его детство. На странице в соцсети Instagram известный хореограф опубликовал архивное фото. На снимке Евгений Папунаишвили запечатлен со своей партнершей по танцам. В комментарии знаменитость написал, что после школы бежал на тренировку по футболу, а потом мчался на занятия. Также он сообщил, что тогда он не знал, что танцы займут важное место в его жизни. В конце артист поблагодарил преподавателей по танцам и родителей за поддержку, которую те оказывали, несмотря на последние места в его первых турнирах.

Евгений Папунаишвили показал фанатам свое детское фото

Подписчики Евгения Папунаишвили пришли в восторг от детской фотографии знаменитости. Многие отметили, что дочь хореографа похожа на него. Всего за несколько десятков минут пост набрал большое количество лайков.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

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