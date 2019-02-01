Евгений Папунаишвили показал фанатам свое детское фото

Евгений Папунаишвили решил рассказать своим преданным поклонникам, как проходило его детство. На странице в соцсети Instagram известный хореограф опубликовал архивное фото. На снимке Евгений Папунаишвили запечатлен со своей партнершей по танцам. В комментарии знаменитость написал, что после школы бежал на тренировку по футболу, а потом мчался на занятия. Также он сообщил, что тогда он не знал, что танцы займут важное место в его жизни. В конце артист поблагодарил преподавателей по танцам и родителей за поддержку, которую те оказывали, несмотря на последние места в его первых турнирах.Подписчики Евгения Папунаишвили пришли в восторг от детской фотографии знаменитости. Многие отметили, что дочь хореографа похожа на него. Всего за несколько десятков минут пост набрал большое количество лайков.