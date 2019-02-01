Евгений Папунаишвили показал фанатам свое детское фото
В социальной сети Instagram Евгений Папунаишвили показал фанатам свое детское фото. Также хореограф рассказал, что тогда еще не знал, что танцы займут важное место в его жизни.
Евгений Папунаишвили решил рассказать своим преданным поклонникам, как проходило его детство. На странице в соцсети Instagram известный хореограф опубликовал архивное фото. На снимке Евгений Папунаишвили запечатлен со своей партнершей по танцам. В комментарии знаменитость написал, что после школы бежал на тренировку по футболу, а потом мчался на занятия. Также он сообщил, что тогда он не знал, что танцы займут важное место в его жизни. В конце артист поблагодарил преподавателей по танцам и родителей за поддержку, которую те оказывали, несмотря на последние места в его первых турнирах.
Подписчики Евгения Папунаишвили пришли в восторг от детской фотографии знаменитости. Многие отметили, что дочь хореографа похожа на него. Всего за несколько десятков минут пост набрал большое количество лайков.
Евгений Папунаишвили решил рассказать своим преданным поклонникам, как проходило его детство. На странице в соцсети Instagram известный хореограф опубликовал архивное фото. На снимке Евгений Папунаишвили запечатлен со своей партнершей по танцам. В комментарии знаменитость написал, что после школы бежал на тренировку по футболу, а потом мчался на занятия. Также он сообщил, что тогда он не знал, что танцы займут важное место в его жизни. В конце артист поблагодарил преподавателей по танцам и родителей за поддержку, которую те оказывали, несмотря на последние места в его первых турнирах.
Подписчики Евгения Папунаишвили пришли в восторг от детской фотографии знаменитости. Многие отметили, что дочь хореографа похожа на него. Всего за несколько десятков минут пост набрал большое количество лайков.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24