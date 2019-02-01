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В США по подозрению в хищении ребенка задержали российскую актрису Ирину Усок

Известная отечественная актриса Ирина Усок была задержана сотрудниками полиции в США. Российскую артистку подозревают, по данным СМИ, в похищении ребенка.
В США по подозрению в хищении ребенка задержали российскую актрису Ирину Усок

По данным отечественных массмедиа, задержание Ирины Усок стражами порядка происходило в одном из аэропортов города Нью-Йорк. Подробности не раскрываются, но известно, что звезду театра поместили в следственный изолятор, где ей придется дожидаться решения суда. Предварительно, ей приписывают похищение ребенка, но детали ситуации не раскрывают.

Коллеги Ирины Усок из театра на Таганке в беседе с порталом “Звезда” отметили, что не так давно актриса стала мамой, а ее муж, предположительно, является американцем. Не исключено, что у пары возник какой-то конфликт, с чем может быть связано поведение звезды. Официальных комментариев пока не поступало.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:54

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