В США по подозрению в хищении ребенка задержали российскую актрису Ирину Усок





По данным отечественных массмедиа, задержание Ирины Усок стражами порядка происходило в одном из аэропортов города Нью-Йорк. Подробности не раскрываются, но известно, что звезду театра поместили в следственный изолятор, где ей придется дожидаться решения суда. Предварительно, ей приписывают похищение ребенка, но детали ситуации не раскрывают.Коллеги Ирины Усок из театра на Таганке в беседе с порталом “Звезда” отметили, что не так давно актриса стала мамой, а ее муж, предположительно, является американцем. Не исключено, что у пары возник какой-то конфликт, с чем может быть связано поведение звезды. Официальных комментариев пока не поступало.