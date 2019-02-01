Жителя Жешарта осудили на 8 лет за убийство знакомого





Захоронение с телом мужчины было найдено в июне 2018 года. На грудной клетке специалисты обнаружили множество колото-резанных ран, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Следователи установили, что осенью 2017 года между мужчинами, употреблявшими спиртные напитки, произошла ссора. Во время конфликта фигурант дела нанес несколько ударов ножом 50-летнему мужчине, от полученных ран он скончался на месте.Убийца, намереваясь скрыть следы преступления, вынес тело на улицу и закопал его на своем участке. Житель поселка не стал отрицать свою вину и во всем признался.