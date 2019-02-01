Физик Артур Эшкин стал лауреатом Нобелевской премии в 96 лет
Проживающий в США ученый Артур Эшкин был удостоен звания лауреата Нобелевской премии в области физики. Добиться этого ему удалось в 96 лет благодаря изобретению оптического пинцета.
При помощи созданного Артуром Эшкином аппарата имеется возможность получать посредством использования лазерного луча фантастически малые частицы, которые могут быть даже меньше ДНК. Несмотря на свой возраст, физик все еще в здравом уме, он продолжает работать, и мечтает сделать еще что-то выдающееся для мира. Нобелевский лауреат даже после признания его заслуг развернул реализацию новой идеи, надеясь, что она превзойдет его прежнюю разработку.
В частности, в подвале собственного дома Эшкин пытается создать устройство, с помощью которого удастся значительно сократить затраты на электроэнергию. Мужчина уже оформил необходимые патенты и надеется вскоре показать свое детище широким массам. В реализации замыслов физику всегда помогала его супруга, на которой он женился из-за ее острого ума. Вырученные благодаря Нобелевской премии средства пара намеревается потратить на образование внуков, их у них насчитывается пятеро.
При помощи созданного Артуром Эшкином аппарата имеется возможность получать посредством использования лазерного луча фантастически малые частицы, которые могут быть даже меньше ДНК. Несмотря на свой возраст, физик все еще в здравом уме, он продолжает работать, и мечтает сделать еще что-то выдающееся для мира. Нобелевский лауреат даже после признания его заслуг развернул реализацию новой идеи, надеясь, что она превзойдет его прежнюю разработку.
В частности, в подвале собственного дома Эшкин пытается создать устройство, с помощью которого удастся значительно сократить затраты на электроэнергию. Мужчина уже оформил необходимые патенты и надеется вскоре показать свое детище широким массам. В реализации замыслов физику всегда помогала его супруга, на которой он женился из-за ее острого ума. Вырученные благодаря Нобелевской премии средства пара намеревается потратить на образование внуков, их у них насчитывается пятеро.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:30