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Физик Артур Эшкин стал лауреатом Нобелевской премии в 96 лет

Проживающий в США ученый Артур Эшкин был удостоен звания лауреата Нобелевской премии в области физики. Добиться этого ему удалось в 96 лет благодаря изобретению оптического пинцета.
Физик Артур Эшкин стал лауреатом Нобелевской премии в 96 лет

При помощи созданного Артуром Эшкином аппарата имеется возможность получать посредством использования лазерного луча фантастически малые частицы, которые могут быть даже меньше ДНК. Несмотря на свой возраст, физик все еще в здравом уме, он продолжает работать, и мечтает сделать еще что-то выдающееся для мира. Нобелевский лауреат даже после признания его заслуг развернул реализацию новой идеи, надеясь, что она превзойдет его прежнюю разработку.

В частности, в подвале собственного дома Эшкин пытается создать устройство, с помощью которого удастся значительно сократить затраты на электроэнергию. Мужчина уже оформил необходимые патенты и надеется вскоре показать свое детище широким массам. В реализации замыслов физику всегда помогала его супруга, на которой он женился из-за ее острого ума. Вырученные благодаря Нобелевской премии средства пара намеревается потратить на образование внуков, их у них насчитывается пятеро.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:30

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