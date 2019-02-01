Физик Артур Эшкин стал лауреатом Нобелевской премии в 96 лет





При помощи созданного Артуром Эшкином аппарата имеется возможность получать посредством использования лазерного луча фантастически малые частицы, которые могут быть даже меньше ДНК. Несмотря на свой возраст, физик все еще в здравом уме, он продолжает работать, и мечтает сделать еще что-то выдающееся для мира. Нобелевский лауреат даже после признания его заслуг развернул реализацию новой идеи, надеясь, что она превзойдет его прежнюю разработку.В частности, в подвале собственного дома Эшкин пытается создать устройство, с помощью которого удастся значительно сократить затраты на электроэнергию. Мужчина уже оформил необходимые патенты и надеется вскоре показать свое детище широким массам. В реализации замыслов физику всегда помогала его супруга, на которой он женился из-за ее острого ума. Вырученные благодаря Нобелевской премии средства пара намеревается потратить на образование внуков, их у них насчитывается пятеро.