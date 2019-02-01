У Rio X-Line увеличился дорожный просвет





Транспортные средства с обновленной подвеской начали продавать первого февраля. Комплектация Premium имеет увеличенный дорожный просвет на 195 мм. Ранее он составлял 170 мм. Производитель штатно устанавливает всесезонные автомобильные шины 195/60R16. Раньше использовалась размерность — 195/55R16. Остальные комплектации подразумевают установку колёс с шинами 185/65R15. При этом дорожный просвет достигает 190 миллиметров. Цена на вариацию Rio X-Line - 874 900 – 1 124 900 руб. Это решение подготовили в рамках разработанной глобальной стратегии бренда Kia. В данном случае предлагаются модели, которые максимально адаптированы под любой автомобильный рынок.Диапазон расценок на новое транспортное средство немного расширили. При этом самая бюджетная (дешёвая) комплектация стала дешевле на 20 000 рублей. Между тем комплектация Premium увеличилась в цене на 60 000 руб.