АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

У Rio X-Line увеличился дорожный просвет

Представители бренда объявили о начале реализаций Rio X-Line. Дорожный просвет у авто был увеличен на 30-35 миллиметров.

У Rio X-Line увеличился дорожный просвет


Транспортные средства с обновленной подвеской начали продавать первого февраля. Комплектация Premium имеет увеличенный дорожный просвет на 195 мм. Ранее он составлял 170 мм. Производитель штатно устанавливает всесезонные автомобильные шины 195/60R16. Раньше использовалась размерность — 195/55R16. Остальные комплектации подразумевают установку колёс с шинами 185/65R15. При этом дорожный просвет достигает 190 миллиметров. Цена на вариацию Rio X-Line - 874 900 – 1 124 900 руб. Это решение подготовили в рамках разработанной глобальной стратегии бренда Kia. В данном случае предлагаются модели, которые максимально адаптированы под любой автомобильный рынок.

Диапазон расценок на новое транспортное средство немного расширили. При этом самая бюджетная (дешёвая) комплектация стала дешевле на 20 000 рублей. Между тем комплектация Premium увеличилась в цене на 60 000 руб.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Физик Артур Эшкин стал лауреатом
Евгений Папунаишвили показал фанатам
Глава фонда “Памяти группы Дятлова”
Жители японской деревни Синго считают
Для Telegram доступно крупное
У Rio X-Line увеличился дорожный просвет
Ученые: Секс справляется со стрессом не
Влад Топалов вдохновился словами
Ученые: Регулярные физические нагрузки
Полина Гагарина перенесла концерты в
На последнем показе больной раком
Диетологи перечислили питательные
Дмитрий Певцов не любит быть ведущим
Ученые: Фокусировка внимания уменьшает
Ахеджакова возмущена, что на празднике
В Сети появился дублированный трейлер
Певица Виктория Дайнеко выпустила новый
Google выплатил Роскомнадзору штраф 500
В США по подозрению в хищении ребенка
Жителя Жешарта осудили на 8 лет за
За обещание стать веганом Бейонсе
Медведев поделился впечатлениями от
Яна Рудковская назвала “бредом” слова
Составлен ТОП-10 автомобилей с лучшей
Талые воды Антарктики помогли ученым
Родители озвучили список предметов,
Диана Арбенина во время съемок клипа
Генпрокуратура возобновит расследование
Тюменские врачи удалили из легкого
Никита Пресняков просит у поклонников
Просмотреть все новости