Влад Топалов вдохновился словами российского митрополита о браке

"На фотографии вся наша большая семья! В ней есть настоящие мужчины, отцы, мужья и дети! Отцам спасибо за их мудрость, а матерям - за безграничную любовь! Друзьям спасибо за преданность", - пишет Топалов.

"Слишком просто мужчине думать, что только потому, что он мужчина, имеет права над своей женой и детьми. Это неправда", - цитирует Топалов.

Топалов опубликовал на своей странице в соцсети проникновенный пост о том, что для него значит быть главой семьи, мужем и отцом. Вдохновили певца слова митрополита Сурожского и семейный ужин, на котором присутствовали многочисленные родственники артиста, а также его супруга Регина Тодоренко. Топалов похвастался тем, как вкусно поел грузинской еды. На столе были хачипури, сациви, лобио и прочие национальные блюда.Также исполнитель привёл длинную цитату митрополита о том, что каждому главе семьи необходимо заслужить уважение детей и жены, неся в себе образ Христа. Музыкант убеждён, что настоящий муж ради любви к своим родным должен отдать жизнь.