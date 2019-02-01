Полина Гагарина перенесла концерты в Казани и Минске из-за выступлений в Китае

На данный момент Полина Гагарина находится в Китае. Но при это она не забывает про фанатов и постоянно с ними общается при помощи социальных сетей. Недавно исполнительница в Instagram опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в платье в пол на сцене. В комментарии певица написала, что у нее произошли изменения в гастрольном графике, а концерты в Казани и Минске переносятся на другие даты. Также Полина Гагарина сообщила, что площадки остаются теми же, и приобретённые билеты будут действительны. В конце она попросила фанатов пожелать ей удачи.Подписчики написали: "Удачных выступлений в Китае", "Полина, платье просто супер", "Полиночка, ни пуха ни пера!", "Уверена, что вся публика в Китае будет трепетать от восторга!". Пост собрал более 93 тысяч лайков.