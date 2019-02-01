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Полина Гагарина перенесла концерты в Казани и Минске из-за выступлений в Китае

В социальной сети Instagram Полина Гагарина опубликовала новый пост. Она сообщила своим преданным поклонникам, что перенесла концерты в Казани и Минске из-за выступлений в Китае.

Полина Гагарина перенесла концерты в Казани и Минске из-за выступлений в Китае

На данный момент Полина Гагарина находится в Китае. Но при это она не забывает про фанатов и постоянно с ними общается при помощи социальных сетей. Недавно исполнительница в Instagram опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в платье в пол на сцене. В комментарии певица написала, что у нее произошли изменения в гастрольном графике, а концерты в Казани и Минске переносятся на другие даты. Также Полина Гагарина сообщила, что площадки остаются теми же, и приобретённые билеты будут действительны. В конце она попросила фанатов пожелать ей удачи.

Полина Гагарина перенесла концерты в Казани и Минске из-за выступлений в Китае

Подписчики написали: "Удачных выступлений в Китае", "Полина, платье просто супер", "Полиночка, ни пуха ни пера!", "Уверена, что вся публика в Китае будет трепетать от восторга!". Пост собрал более 93 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:50

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