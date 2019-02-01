Ученые: Секс справляется со стрессом не хуже медитации





Специалисты установили, что медиация способна положительно воздействовать на здоровье человека. Интересно то, что эта процедура захватывает множество аспектов. Например, она улучшает память, снижает стресс и артериальное давление. Сотрудники Университета Британской Колумбии провели эксперимент, который длился три недели. Его результаты показали, что после нескольких сеансов медитации у женщин повысилось сексуальное желание, а также удовлетворенность интимной жизнью. Ученные подчеркивают, что секс имеет расслабляющие свойства.Медики, проводившие исследование рассказали, что во время выбора метода борьбы со стрессом преимущество всегда отдавалось сексу, подобные эксперименты не раз были описаны, а своей работой они привели дополнительные доводы. Постоянные занятия медитацией уменьшают количество кортизола – гормона стресса, который вырабатывается в мозгу и приводит к уменьшению полового влечения. Медитируя можно достичь экстатического оргастического состояния, что приведет к улучшению отношений с партнером в спальне.