На последнем показе больной раком Валентин Юдашкин почти не говорил





Презентация новой коллекции люксовой иудаики Юдашкина привлекла значительное число гостей, в том числе известных личностей. Марина Юдашкина уверяла присутствующих, что предложенные угощения являются кошерными, ведь мероприятие привлекло немало евреев. Как передают “Дни.ру”, сам “виновник торжества” ослепительно улыбался гостям и преимущественно молчал, а если и говорил, то шепотом, что давалось ему с трудом.Также не осталось без внимания и то, что Валентин Юдашкин похудел, и стал выглядеть еще моложе. СМИ связывают такое поведение модельера с онкологией, о наличии которой стало известно относительно недавно. Долгое время дизайнер скрывал правду даже от близких друзей, но в итоге подтвердил слухи о борьбе с раком.