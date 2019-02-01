АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

На последнем показе больной раком Валентин Юдашкин почти не говорил

Накануне в России прошел показ Валентина Юдашкина, где больной раком модельер почти не разговаривал с гостями. Кроме того, публика заметила, что 55-летний дизайнер заметно похудел.
На последнем показе больной раком Валентин Юдашкин почти не говорил

Презентация новой коллекции люксовой иудаики Юдашкина привлекла значительное число гостей, в том числе известных личностей. Марина Юдашкина уверяла присутствующих, что предложенные угощения являются кошерными, ведь мероприятие привлекло немало евреев. Как передают “Дни.ру”, сам “виновник торжества” ослепительно улыбался гостям и преимущественно молчал, а если и говорил, то шепотом, что давалось ему с трудом.
На последнем показе больной раком Валентин Юдашкин почти не говорил

Также не осталось без внимания и то, что Валентин Юдашкин похудел, и стал выглядеть еще моложе. СМИ связывают такое поведение модельера с онкологией, о наличии которой стало известно относительно недавно. Долгое время дизайнер скрывал правду даже от близких друзей, но в итоге подтвердил слухи о борьбе с раком.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Физик Артур Эшкин стал лауреатом
Евгений Папунаишвили показал фанатам
Глава фонда “Памяти группы Дятлова”
Жители японской деревни Синго считают
Для Telegram доступно крупное
У Rio X-Line увеличился дорожный просвет
Ученые: Секс справляется со стрессом не
Влад Топалов вдохновился словами
Ученые: Регулярные физические нагрузки
Полина Гагарина перенесла концерты в
На последнем показе больной раком
Диетологи перечислили питательные
Дмитрий Певцов не любит быть ведущим
Ученые: Фокусировка внимания уменьшает
Ахеджакова возмущена, что на празднике
В Сети появился дублированный трейлер
Певица Виктория Дайнеко выпустила новый
Google выплатил Роскомнадзору штраф 500
В США по подозрению в хищении ребенка
Жителя Жешарта осудили на 8 лет за
За обещание стать веганом Бейонсе
Медведев поделился впечатлениями от
Яна Рудковская назвала “бредом” слова
Составлен ТОП-10 автомобилей с лучшей
Талые воды Антарктики помогли ученым
Родители озвучили список предметов,
Диана Арбенина во время съемок клипа
Генпрокуратура возобновит расследование
Тюменские врачи удалили из легкого
Никита Пресняков просит у поклонников
Просмотреть все новости