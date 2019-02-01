Диетологи перечислили питательные свойства и секреты приготовления грибов





Как пишет издание Time, Академия питания совместно с рядом диетологов дала рекомендации к употреблению грибов. Важность такой пищи можно обосновать высоким содержанием таких минералов и витаминов, как антиоксиданты эрготионеина и селена, отдаляющие старение, и борющиеся с воспалительными процессами.Грибы хороши при аутоиммунных заболеваниях, травмах, мышечном склерозе, волчанке и артрите. 300 миллиграммов белых грибов имеют дневную норму калия. В портобелло содержатся полезные кремини-антиоксиданты. Клетчатку можно найти в шиитаке и вешенках, витамин D - в грибах маитаке.Диетолог Сен-Пьер, раскрывая секреты приготовления грибных блюд, рассказал, что больше всего они сочетаются с омлетом и мясными салатами. Добиться наиболее приятной текстуры, вкуса и запаха грибов поможет обжарка на сковороде с оливковым маслом.