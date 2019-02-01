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Ученые: Фокусировка внимания уменьшает боль

Канадские ученые установили, что фокусировка внимания позволяет справиться с хронической болью и депрессивным состоянием. Сотрудники Оттавской больницы в Онтарио провели исследование, в котором они сравнили эффективность CBT (когнитивно-поведенческая терапия) и MBSR (фокусировка внимания).
Ученые: Фокусировка внимания уменьшает боль

По словам доктора Вэй Чэна, фокусирование внимания на чем-либо действительно позволяет справиться с дискомфортом и улучшить психическое состояние. При использовании методики MBSR человек понимает, что испытывает физический дискомфорт, но осведомленность в этом позволяет снизить уровень болевых ощущений.

В исследованиях приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 35 до 65 лет. Все они страдали от хронических болей опорно-двигательного аппарата. Результаты исследований показали, что в целом методы CBT и MBSR позволяют уменьшить боль, и имеют практически одинаковую эффективность.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:16

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