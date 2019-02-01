Ученые: Фокусировка внимания уменьшает боль





По словам доктора Вэй Чэна, фокусирование внимания на чем-либо действительно позволяет справиться с дискомфортом и улучшить психическое состояние. При использовании методики MBSR человек понимает, что испытывает физический дискомфорт, но осведомленность в этом позволяет снизить уровень болевых ощущений.В исследованиях приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 35 до 65 лет. Все они страдали от хронических болей опорно-двигательного аппарата. Результаты исследований показали, что в целом методы CBT и MBSR позволяют уменьшить боль, и имеют практически одинаковую эффективность.