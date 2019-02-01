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Дмитрий Певцов не любит быть ведущим на мероприятиях

Дмитрий Певцов на странице своего Instagram сделал новую публикацию. Актер заявил, что не любит быть ведущим на каких-либо мероприятиях.

Дмитрий Певцов не любит быть ведущим на мероприятиях

Дмитрий Певцов старается поддерживать связь со своими преданными фанатами при помощи социальных сетей. Актер часто публикует фотографии и видео. Несколько часов назад артист опубликовал в Instagram несколько снимков. В комментарии он заявил, что не любит быть ведущим на мероприятиях, поскольку на это уходит много нервов, и не приносит ему никакой радости. Также Дмитрий Певцов добавил, что бывают и исключения, например, накануне он побывал на торжественном вечере в Кремле, который был посвящен 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви и Патриаршей интронизации 2009 года. Это мероприятие оставило хорошие воспоминания у актера.

Дмитрий Певцов не любит быть ведущим на мероприятиях

Подписчики знаменитости написали: "Да, тяжёлая у вас профессия, но интересная", "Дмитрий, Вы самый лучший", "Дим, так держать, но немножко иногда отдыхать!", "Димочка, Вы гениальный актер, душевный певец, красивый мужчина". За короткий промежуток времени пост набрал множество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:25

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