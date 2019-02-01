АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Генпрокуратура возобновит расследование дела о гибели группы Дятлова

В Генпрокуратуре заявили о намерении возобновить процессы, связанные с расследованием гибели группы туристов на перевале Дятлова. Масштабная проверка затронет события, имевшие место на Урале в 1959 году.
Генпрокуратура возобновит расследование дела о гибели группы Дятлова

Представляющий Генпрокуратуру Александр Куренной объяснил, что ключевой задачей ведомства станет изучение существующих 75 версий случившегося. По итогам проверки специалисты надеются найти наиболее обоснованную в плане доказательственной базы ситуацию, которая прольет свет на кончину членов группы Дятлова. Практически все выдвинутые за время расследования версии не предусматривают криминального подтекста, основным виновником гибели туристов могло оказаться природное явление. В частности, речь идет о сходе лавины или даже урагане.

Куренной подчеркнул, что ни одно из обнаруженных доказательств не указывало на наличие криминальной составляющей. На место выявления тел членов группы Дятлова будет отправлена команда прокуроров, которые еще раз изучат местность, затем должны провести дополнительную медицинскую экспертизу.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google выплатил Роскомнадзору штраф 500
В США по подозрению в хищении ребенка
Жителя Жешарта осудили на 8 лет за
За обещание стать веганом Бейонсе
Медведев поделился впечатлениями от
Яна Рудковская назвала “бредом” слова
Составлен ТОП-10 автомобилей с лучшей
Талые воды Антарктики помогли ученым
Родители озвучили список предметов,
Диана Арбенина во время съемок клипа
Генпрокуратура возобновит расследование
Тюменские врачи удалили из легкого
Никита Пресняков просит у поклонников
Назван ТОП-19 самых ожидаемых боевиков
Экс-участница «Дома-2» Лера
Валерий Меладзе встал на защиту
Ученый рекомендует плакать раз в неделю
Людмила Зайцева озвучила свое мнение о
В Сеть попали рендеры смартфона Samsung
Некоторые герои приходят на шоу “Давай
Первые континенты на Земле появились
Креативный продюсер "Давай поженимся!"
Гарик Харламов удивил Кристину Асмус
Ольга Бузова готовится выпустить новый
Ученые: Устойчивость к противомикробным
Актриса Наталья Фатеева заставила дочь
Голодание омолаживает стволовые клетки
Помощница Евгения Петросяна Татьяна
Королева Елизавета II помогает Меган
Над островом Маврикий НЛО раскололся на
Просмотреть все новости