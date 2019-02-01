Генпрокуратура возобновит расследование дела о гибели группы Дятлова





Представляющий Генпрокуратуру Александр Куренной объяснил, что ключевой задачей ведомства станет изучение существующих 75 версий случившегося. По итогам проверки специалисты надеются найти наиболее обоснованную в плане доказательственной базы ситуацию, которая прольет свет на кончину членов группы Дятлова. Практически все выдвинутые за время расследования версии не предусматривают криминального подтекста, основным виновником гибели туристов могло оказаться природное явление. В частности, речь идет о сходе лавины или даже урагане.Куренной подчеркнул, что ни одно из обнаруженных доказательств не указывало на наличие криминальной составляющей. На место выявления тел членов группы Дятлова будет отправлена команда прокуроров, которые еще раз изучат местность, затем должны провести дополнительную медицинскую экспертизу.