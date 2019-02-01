В Сети появился дублированный трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»





В данном тизере кошка Хлоя обучает собак своим навыкам и умениям. Она пытается привить друзьям чувство надменности, грациозности, воспитанности и наглости, всему тому, что умеют представители семейства кошачьих.В группу создателей мультфильма вошли: Крис Рено в роли режиссера, Крис Меледандри и Джанет Хили в роли продюсеров. На экрану российского потребителя «Тайная жизнь домашних животных 2» выйдет 30 мая этого года.Ранее на просторах Всемирной паутины уже были опубликованы три трейлера фильма. Они знакомят зрителей с приключениями, которые ожидают героев.Премьера новой части мультфильма считается экспертами одной из самых ожидаемых в 2019 году. Это объясняется тем, что первая часть смогла собрать на просторах России и стран СНГ более двух миллионов долларов.