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В Сети появился дублированный трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

В Сети появился новый трейлер мультипликационного фильма «Тайная жизнь домашних животных 2», который имеет российский дубляж. Опубликовали видео представители студии Illumination.
В Сети появился дублированный трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

В данном тизере кошка Хлоя обучает собак своим навыкам и умениям. Она пытается привить друзьям чувство надменности, грациозности, воспитанности и наглости, всему тому, что умеют представители семейства кошачьих.

В группу создателей мультфильма вошли: Крис Рено в роли режиссера, Крис Меледандри и Джанет Хили в роли продюсеров. На экрану российского потребителя «Тайная жизнь домашних животных 2» выйдет 30 мая этого года.

Ранее на просторах Всемирной паутины уже были опубликованы три трейлера фильма. Они знакомят зрителей с приключениями, которые ожидают героев.Премьера новой части мультфильма считается экспертами одной из самых ожидаемых в 2019 году. Это объясняется тем, что первая часть смогла собрать на просторах России и стран СНГ более двух миллионов долларов.



 
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Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:04

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