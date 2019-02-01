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Google выплатил Роскомнадзору штраф 500 000 рублей за показ запрещённого контента

Google выплатил Роскомнадзору штраф 500000 руб за показ запрещённого контента в поисковой выдаче. Дело об административном нарушении возбудили в ноябре.
Google выплатил Роскомнадзору штраф 500 000 рублей за показ запрещённого контента

Вадим Ампелонский, будучи пресс-секретарём Роскомнадзора, заявил, что 500 тыс. рублей штрафа от Google уже пришли на счёт ведомства. Деньги у компании потребовали за то, что она проигнорировала закон про выдачу в поисковике ссылок на ту информацию, которая в России считается противоправной. Решение о штрафе было принято 11 декабря прошлого года.

Как оказалось, Google не фильтровал поисковую выдачу, и туда попал контент из реестра Роскомнадзора с запрещённой информацией. Обжаловать наказание компания могла на протяжении десяти дней. Поскольку Google не подключился к реестру, взыскать с руководства могли до 700 тысяч рублей.

Напомним, что данный закон в РФ вступил в силу в октябре. 26 декабря уполномоченные органы возбудили административное дело согласно составленному при помощи Роскомнадзора протоколу о правонарушении.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:55

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