Google выплатил Роскомнадзору штраф 500 000 рублей за показ запрещённого контента





Вадим Ампелонский, будучи пресс-секретарём Роскомнадзора, заявил, что 500 тыс. рублей штрафа от Google уже пришли на счёт ведомства. Деньги у компании потребовали за то, что она проигнорировала закон про выдачу в поисковике ссылок на ту информацию, которая в России считается противоправной. Решение о штрафе было принято 11 декабря прошлого года.Как оказалось, Google не фильтровал поисковую выдачу, и туда попал контент из реестра Роскомнадзора с запрещённой информацией. Обжаловать наказание компания могла на протяжении десяти дней. Поскольку Google не подключился к реестру, взыскать с руководства могли до 700 тысяч рублей.Напомним, что данный закон в РФ вступил в силу в октябре. 26 декабря уполномоченные органы возбудили административное дело согласно составленному при помощи Роскомнадзора протоколу о правонарушении.