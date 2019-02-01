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За обещание стать веганом Бейонсе подарит фанатам билеты на свой концерт

Знаменитая исполнительница Бейонсе заявила в Instagram, что за обещание стать веганом она подарит фанатам бесплатные билеты на свой концерт. Также знаменитость сообщила, что действительны они будут на протяжении всей жизни.
За обещание стать веганом Бейонсе подарит фанатам билеты на свой концерт

В социальной сети Instagram Бейонсе часто делает различные публикации. Накануне известная певица предложила своим подписчикам отказаться от употребления мяса. Исполнительница пообещала, что в качестве вознаграждения ее фанаты получат билеты на концерты и шоу ее и Jay-Z, причем действовать они будут всю жизнь. Победителя выберут в конце мая текущего года.

За обещание стать веганом Бейонсе подарит фанатам билеты на свой концерт

Пользователи Сети написали огромное количество комментариев. Многие сообщили, что готовы принять такой вызов от Бейонсе. Некоторые решили, что исполнительница просто шутит. Другие сообщили, что они уже являются веганами. Всего за сутки новая публикация известной на весь мир певицы собрала более 602 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:46

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