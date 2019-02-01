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Медведев поделился впечатлениями от поездки на беспилотном автомобиле

Премьер-министр Дмитрий Медведев совершил поездку на беспилотном автомобиле под управлением российского программного обеспечения. По словам политика, во время поездки он находился под большим впечатлением, его удивил факт того, что водителя в машине не было, а транспорт двигался самостоятельно.
Медведев поделился впечатлениями от поездки на беспилотном автомобиле

По сообщению информационно-аналитического журнала «Слово и Дело», программное обеспечение для беспилотного автомобиля создали российские разработчики. Программа разработана для двух вариантов беспилотного транспорта. На форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0 Инновационная экосистема Евразии» премьер-министр уточнил, что один из беспилотных автомобилей оборудован рулевым колесом, он позволяет лично осуществлять контроль над транспортным средством, когда это необходимо.

Сам Дмитрий Медведев прокатился на беспилотном автобусе. Данный вид транспорта полностью автономен и не нуждается в водителе. Премьер-министр отметил, что для поездки в таком автобусе необходимо время, чтобы эмоционально привыкнуть к отсутствию водителя.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:38

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