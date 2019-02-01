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Экс-участница «Дома-2» Лера Хуснутдинова заявила, что историю с ее беременностью придумали редакторы проекта

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Валерия Хуснутдинова решила раскрыть своим подписчикам некоторые тайны скандально-известного шоу.

По словам самой юной экс-звезды «Дома-2», она на самом деле никогда не была беременной, а всю эту историю придумали редакторы реалити-шоу.

Экс-участница «Дома-2» Лера Хуснутдинова заявила, что историю с ее беременностью придумали редакторы проекта

Несколько часов назад Валерия разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором вспомнила ситуацию, произошедшую с ней на Сейшельских островах в те времена, когда она еще являлась полноправной участницей проекта.

Стоит напомнить, что находясь на съемочной площадке «Острова любви», Хуснутдинова узнала о том, что находится в интересном положении. Сначала многие участники, зрители и даже руководство «Дома-2» пыталось обвинить 18-летнюю девушку в том, что это якобы она сама подстроила все так, чтобы забеременеть от бывшего избранника.

Экс-участница «Дома-2» Лера Хуснутдинова заявила, что историю с ее беременностью придумали редакторы проекта

Впрочем, чуть позже выяснилось, что никакой беременности на самом деле не было. По словам Валерии, тест на беременность ей принесла другая участница по просьбе редакторов «Дома-2», которые, как оказалось, не волновались за ее здоровье, а просто хотели развить очередную интересную тему Сейшельских островов.

К слову, этот пост Хуснутдинова решила написать после того, как начала получать большое количество нелицеприятных комментариев, в которых зрители указывали ей на то, что темой беременности нельзя шутить.

«Пишите это редакторам проекта!», - отметила Валерия.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:34

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