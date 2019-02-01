Экс-участница «Дома-2» Лера Хуснутдинова заявила, что историю с ее беременностью придумали редакторы проекта

«Пишите это редакторам проекта!», - отметила Валерия.

По словам самой юной экс-звезды «Дома-2», она на самом деле никогда не была беременной, а всю эту историю придумали редакторы реалити-шоу.Несколько часов назад Валерия разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором вспомнила ситуацию, произошедшую с ней на Сейшельских островах в те времена, когда она еще являлась полноправной участницей проекта.Стоит напомнить, что находясь на съемочной площадке «Острова любви», Хуснутдинова узнала о том, что находится в интересном положении. Сначала многие участники, зрители и даже руководство «Дома-2» пыталось обвинить 18-летнюю девушку в том, что это якобы она сама подстроила все так, чтобы забеременеть от бывшего избранника.Впрочем, чуть позже выяснилось, что никакой беременности на самом деле не было. По словам Валерии, тест на беременность ей принесла другая участница по просьбе редакторов «Дома-2», которые, как оказалось, не волновались за ее здоровье, а просто хотели развить очередную интересную тему Сейшельских островов.К слову, этот пост Хуснутдинова решила написать после того, как начала получать большое количество нелицеприятных комментариев, в которых зрители указывали ей на то, что темой беременности нельзя шутить.