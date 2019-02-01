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Яна Рудковская назвала “бредом” слова поклонницы о своем первом замужестве

Яна Рудковская назвала бредом слова одной из поклонниц о том, что первое замужество оказалось для теледивы “счастливым билетом”. Впервые узами брака продюсер Димы Билана связала себя с Виктором Батуриным.
Яна Рудковская назвала “бредом” слова поклонницы о своем первом замужестве

Свадьба с известным бизнесменом имела место в 2001 году, притом между Яной Рудковской и Батуриным имелась 18-летняя разница в возрасте. Через год после замужества у пары родился сын, также они воспитывали наследника предпринимателя от предыдущего союза. Продолжалась семейная идиллия в течение семи лет, сейчас же продюсер Димы Билана состоит в браке с Евгением Плющенко.

Недавно в своем профиле в Instagram Рудковская разместила новое фото, сделанное на одном из светских мероприятий. Оценивая выбранный знаменитостью образ, одна из подписчиц отметила, что главное удачно выйти замуж первый раз, намекая на то, что именно связь с бизнесменом дала теледиве шанс пробиться в шоу-бизнес. Автор поста ответила на замечание, заявив, что поклонница написала “бред”. “Если полегчало, то ок”, — заявила Рудковская.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:25

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