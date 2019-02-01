Составлен ТОП-10 автомобилей с лучшей акустикой





Заметим, что расположение мест в данном списке может быть изменено по желанию пользователя, так как качество звука- понятие весьма субъективное.Лидирующее место закрепилось за автомобилем компании Audi. В последнее время она начала оборудовать свои модели акустическими системами фирмы Bang and Olufsen, которая имеет выезжающие динамиками. Вторую строчку заняла BMW с акустикой от фирмы Bowers&Wilkins. Представители бренда заявили, что в последних моделях она получила технологии студийного уровня. Закрывает первую тройку Jaguar Land Rover. Он часто устанавливает в своих машинах систему фирмы Meridian.На следующих двух ступеньках расположились автомобиль Lexus с системой Mark Levinson и Porsche, имеющий акустику Burmester соответственно. Шестое место списка заняла машина марки Seat, которая оснащает свои транспортные средства восьмиканальной системой акустического звука от бренда Beats by Dre. Следующее место получил Volvo и его система Harman Kardon. Дальше идет компания Kia, которая применяет JBL, и часто усиливает ее сабвуфером. Предпоследней в списке транспорта с самой лучшей акустикой стала Mazda. Она устанавливает системы фирм Bose. Закрывает ТОП-10 немецкий производитель Mercedes-Benz, который сотрудничает с Bang&Olufsen.